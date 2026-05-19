Калининградцам предложили бесплатно проверить уровень сахара в крови

Проверить уровень сахара бесплатно и на месте смогут все желающие на площади Победы в Калининграде 20 мая. Как сообщает региональный минздрав, в рамках акции, посвященной профилактике сахарного диабета, врачи будут принимать с 10 до 14 часов.