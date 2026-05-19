Нижегородская область и Дзен заключили соглашение об информационном продвижении общественной и культурной деятельности региона

Нижегородская область и новостная платформа Дзен заключили соглашение об информационном продвижении общественной и культурной деятельности региона. Документ подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и управляющий директор Дзена Александр Толокольников 19 мая в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (18+), которая проходит в Нижнем Новгороде.
Соглашение предполагает системное сотрудничество по информационному продвижению общественной и культурной деятельности региона. Планируется, что Дзен будет поддерживать значимые мероприятия в Нижегородской области для привлечения широкого интереса к ним как со стороны местной, так и федеральной аудиторий.
В рамках взаимодействия стороны будут совместно участвовать в выработке подходов к информационному позиционированию познавательных и развлекательных мероприятий в сфере истории и культуры Нижегородской области с целью их популяризации, а также повышения туристического интереса.
«Мы рады сотрудничеству с таким крупным федеральным партнером. Уверен, что более тесное взаимодействие позволит нам сделать большой шаг в продвижении Нижнего Новгорода и Нижегородской области, в развитии наших основных туристических брендов “100% настоящая Россия” и “Столица закатов”. В рамках совместной работы планируем сделать акцент в том числе и на продвижении малых городов Нижегородской области: Арзамаса, Выксы, Городца и других. В Нижегородской области есть огромное количество интереснейших и самобытных мест, которые, безусловно, достойны внимания российских и иностранных туристов», — заявил губернатор Глеб Никитин. «Нижегородская область сегодня — один из самых заметных регионов России с точки зрения культурной, туристической и событийной повестки. Для Дзена это возможность вместе с регионом создавать востребованные медиапроекты и знакомить многомиллионную аудиторию платформы с инициативами и событиями области», — отметил управляющий директор Дзена Александр Толокольников.
Напомним, в 2025 году Роспатент зарегистрировал товарные знаки «100% настоящая Россия» и «Столица закатов» за АНО «Центр 800» и закрепил за организацией исключительные права на его использование в культурных, туристских, событийных и коммуникационных проектах.
XI конференция «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР») проходит в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая 2026 года. Организатором конференции является компания «ОМГ». Мероприятие проходит при поддержке правительства РФ, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительства Нижегородской области.
Организация профильных ИТ-конференций и выставок отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.
