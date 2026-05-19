Нижегородская область и Дзен заключили соглашение об информационном продвижении общественной и культурной деятельности региона

«Мы рады сотрудничеству с таким крупным федеральным партнером. Уверен, что более тесное взаимодействие позволит нам сделать большой шаг в продвижении Нижнего Новгорода и Нижегородской области, в развитии наших основных туристических брендов “100% настоящая Россия” и “Столица закатов”. В рамках совместной работы планируем сделать акцент в том числе и на продвижении малых городов Нижегородской области: Арзамаса, Выксы, Городца и других. В Нижегородской области есть огромное количество интереснейших и самобытных мест, которые, безусловно, достойны внимания российских и иностранных туристов», — заявил губернатор Глеб Никитин. «Нижегородская область сегодня — один из самых заметных регионов России с точки зрения культурной, туристической и событийной повестки. Для Дзена это возможность вместе с регионом создавать востребованные медиапроекты и знакомить многомиллионную аудиторию платформы с инициативами и событиями области», — отметил управляющий директор Дзена Александр Толокольников.