Жителя Бора задержали по делу о реабилитации нацизма

Нижегородца подозревают в публикации запрещённых комментариев в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области сотрудники УФСБ и Центра по противодействию экстремизму регионального ГУ МВД пресекли деятельность 36-летнего жителя Бора, подозреваемого в реабилитации нацизма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, мужчина размещал в интернете комментарии с отрицанием фактов, установленных Международным военным трибуналом, а также публиковал ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны.

Нижегородца подозревают в публикации запрещённых комментариев в соцсетях.

Как считают правоохранители, публикации появились в одной из социальных сетей ещё в июне 2022 года и были доступны неограниченному кругу пользователей. Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Во время обыска по месту жительства подозреваемого силовики изъяли электронные носители информации.

Кроме того, в отношении мужчины составлен административный протокол за публичную демонстрацию запрещённой символики. После отбытия административного наказания ему планируют избрать меру пресечения по уголовному делу.

