В воронежской усадьбе Веневитинова 30 мая пройдет фестиваль «ВеневияАрт-2026»

Страну «Веневию» придумали еще в XIX веке дети дворянского рода Веневитиновых. По легенде, ее жители занимаются науками, музыкой и творчеством. В этом году фестиваль впервые станет межрегиональным: свои площадки представят музеи из Тульской и Липецкой областей (Поленово, Богородицкий дворец и усадьба Семенова-Тян-Шанского). Всего для гостей подготовили 15 тематических зон и 36 активностей.