В Ростовской области расчистят десятки рек и водоемов

Большие работы идут на балке Темерник. Подрядчики уже убрали мусор на участке длиной более пяти километров. Весь объем на этом объекте собираются сдать к 2028 году. Также в текущем сезоне эксперты детально обследуют еще 15 водных объектов в 14 муниципалитетах.