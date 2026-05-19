В аэропорту Калининграда задерживаются два десятка рейсов. По данным онлайн-табло «Храброво», на вылет задерживаются 10 рейсов (в Санкт-Петербург, Самару, Казань и Тюмень). На прилет задерживаются 10 рейсов (из Санкт-Петербург, Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга).
Ранее СМИ сообщали, что аэропорт «Пулково» закрыли третий раз за день из-за угрозы атаки дронов. Там задерживаются и отменяются рейсы. Частично их удалось перенаправить на запасной аэродром.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше