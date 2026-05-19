В московском районе Соколиная Гора завершили реконструкцию газопровода

Реконструкцию газопровода низкого давления завершили в районе Соколиная Гора, сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы. Работы велись с марта 2025 года в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты модернизировали более 1,5 км трубопроводов. Обновление затронуло участок на Кирпичной и Вольной улицах. Устаревшие трубы заменили на полиэтиленовые. Современные материалы более надежные, долговечные и устойчивые к различным видам воздействия — от механического до химического. Срок службы нового газопровода превышает 40 лет.
Замену труб выполнили методом открытой прокладки. Инженеры учли особенности застройки, провели детальное обследование всех проходящих рядом коммуникаций для обеспечения безопасности строительства. Реконструкция проводилась поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для жителей района. Ранее, в 2025 году, на газопроводах столицы заменили более 150 запорных устройств.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.