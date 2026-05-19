Волгоградскую область накрыли ливни, град и штормовой ветер 19 мая

Волгоградская область готовится к серьезному испытанию стихией. После обеда 19 мая 2026 года и до конца суток, а также ночью 20 мая в отдельных районах региона ожидается целый комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Синоптики прогнозируют сильные дожди и ливни, которые будут сопровождаться грозами, градом и порывистым ветром, достигающим скорости 20−25 метров в секунду.
Главное управление МЧС России по Волгоградской области призывает жителей к максимальной осторожности. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности во время ухудшения погоды.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше