Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гранты на Севере Красноярского края отдадут семейным проектам

Об этом сообщили в агентстве по развитию северных территорий и поддержке КМНС Красноярского края.

При распределении грантов для представителей коренных малочисленных народов Севера приоритет отдадут проектам, связанным с семейным бизнесом и традиционными семейными ценностями. Об этом сообщили в агентстве по развитию северных территорий и поддержке КМНС Красноярского края.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 июня 2026 года на платформе «Электронный бюджет». Гранты предназначены для поддержки традиционного образа жизни — оленеводства, народных промыслов, культуры, образования и науки. Сумма поддержки варьируется от 400 тысяч до 8 миллионов рублей.

Руководитель ведомства Антон Нарчуганов пояснил, что система государственной поддержки выстраивается с учётом приоритета семьи. Например, многодетные семьи уже получают преимущество при оформлении выплат на строительство домов из бруса.