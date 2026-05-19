Гранты на Севере Красноярского края отдадут семейным проектам

При распределении грантов для представителей коренных малочисленных народов Севера приоритет отдадут проектам, связанным с семейным бизнесом и традиционными семейными ценностями. Об этом сообщили в агентстве по развитию северных территорий и поддержке КМНС Красноярского края.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 июня 2026 года на платформе «Электронный бюджет». Гранты предназначены для поддержки традиционного образа жизни — оленеводства, народных промыслов, культуры, образования и науки. Сумма поддержки варьируется от 400 тысяч до 8 миллионов рублей.
Руководитель ведомства Антон Нарчуганов пояснил, что система государственной поддержки выстраивается с учётом приоритета семьи. Например, многодетные семьи уже получают преимущество при оформлении выплат на строительство домов из бруса.