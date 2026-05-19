У берегов Крыма начали ловить барабульку

У берегов Крыма начали ловить черноморскую барабульку, которая является визитной карточкой полуострова. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.
Барабульку уже удалось поймать в Ялте, Орджоникидзе и Стрелецкой бухте Севастополя. Ранее эту рыбу несколько недель ловили в Абхазии и на Кубани. Промысел ведется весной и осенью. В основном такую рыбу ловят в Крыму и Керченском проливе. Считается, что при правильном приготовлении барабулька имеет очень нежный вкус. Это связано с высоким содержанием ароматного жира.
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.