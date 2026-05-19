В Совфеде назвали цель заявления главы МИД Литвы о Калининграде

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в интервью ИС «Вести» прокомментировал заявление главы МИД Литвы Кестутиса Будриса. Косачев считает, что литовский министр своим призывом атаковать Калининградскую область просто пытался «попасть в струю» настроений, которые сейчас царят в Североатлантическом альянсе.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По мнению российского политика, западный дипломат выступал не от себя лично, а транслировал позицию всего блока.

«Мне представляется, что, скорее всего, это попытка как бы так проявить свою ретивость, свою решительность и, что называется, попасть в струю. Совершенно очевидно, что подобного рода настроения в НАТО гуляют», — заявил собеседник ИС «Вести».

Он также отметил, что Североатлантический альянс давно вынашивает планы по нанесению России стратегического поражения. Однако официальных заявлений на этот счет в НАТО никогда не делали.

Напомним, что ранее глава литовского внешнеполитического ведомства Кястутис Будрис заявил: у НАТО есть все необходимые инструменты для нанесения удара по Калининграду, который является частью России.

