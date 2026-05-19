В Совфеде назвали цель заявления главы МИД Литвы о Калининграде

По мнению российского политика, западный дипломат выступал не от себя лично, а транслировал позицию всего блока.
«Мне представляется, что, скорее всего, это попытка как бы так проявить свою ретивость, свою решительность и, что называется, попасть в струю. Совершенно очевидно, что подобного рода настроения в НАТО гуляют», — заявил собеседник ИС «Вести».
Он также отметил, что Североатлантический альянс давно вынашивает планы по нанесению России стратегического поражения. Однако официальных заявлений на этот счет в НАТО никогда не делали.
Напомним, что ранее глава литовского внешнеполитического ведомства Кястутис Будрис заявил: у НАТО есть все необходимые инструменты для нанесения удара по Калининграду, который является частью России.