Спор из-за Калининграда: в Совфеде назвали неприемлемыми слова главы МИД Литвы от имени НАТО

По мнению Константина Косачёва, министры говорят не только от себя, но и от государства.

Источник: Клопс.ru

Зампред Совфеда Константин Косачёв назвал одиозным заявление главы МИД Литвы Кестутиса Будриса о возможных действиях НАТО против Калининграда. Об этом сенатор сказал в эфире «Вестей» во вторник, 19 мая.

Парламентарий подчеркнул, что министр иностранных дел — официальное лицо и в таком статусе не может выступать просто как частный человек. По словам Косачёва, Будрис представляет не только своё ведомство, но и Литву как государство.

«Мне приходит в голову такая хорошая русская поговорка о том, что услужливый дурак опаснее врага. Это я хочу в Брюссель передать, потому что этот министр очень серьёзно подставляет, создаёт проблемы своим собственным союзникам по НАТО с их публичной риторикой», — считает Косачёв.

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что российский анклав на Балтике мешает быстрому развитию регионального сотрудничества. По его мнению, НАТО необходимо «нейтрализовать» Калининградскую область. Эти слова вызвали резкую реакцию в России и неоднозначные оценки в ЕС.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
