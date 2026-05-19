Спор из-за Калининграда: в Совфеде назвали неприемлемыми слова главы МИД Литвы от имени НАТО

Парламентарий подчеркнул, что министр иностранных дел — официальное лицо и в таком статусе не может выступать просто как частный человек. По словам Косачёва, Будрис представляет не только своё ведомство, но и Литву как государство.
«Мне приходит в голову такая хорошая русская поговорка о том, что услужливый дурак опаснее врага. Это я хочу в Брюссель передать, потому что этот министр очень серьёзно подставляет, создаёт проблемы своим собственным союзникам по НАТО с их публичной риторикой», — считает Косачёв.
Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что российский анклав на Балтике мешает быстрому развитию регионального сотрудничества. По его мнению, НАТО необходимо «нейтрализовать» Калининградскую область. Эти слова вызвали резкую реакцию в России и неоднозначные оценки в ЕС.