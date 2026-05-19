Проект «Юный турист Кузбасса» получил знак отличия Роскачества

По итогам посещения этих мест участникам нужно найти информационный стенд, посвященный им, отсканировать QR-код и ответить на вопросы квест-викторины. Экскурсии можно начать в любое время, а темп прохождения выбирается самостоятельно. Присоединиться могут школьники региона от 7 до 18 лет, для этого необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении проекта «Юный турист Кузбасса». На сегодняшний день к проекту уже присоединилось почти 7 тыс. ребят. По итогам прохождения всех квестов школьники получают нагрудный знак «Юный турист Кузбасса». За все время проекта его вручили 633 участникам.