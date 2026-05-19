Проект «Юный турист Кузбасса» получил знак отличия Роскачества

Туристический проект «Юный турист Кузбасса» получил специальный знак от Роскачества как победитель премии «Больше, чем путешествие», сообщили в Министерстве туризма Кузбасса. Знак подтверждает, что проект или организация в сфере туризма прошли экспертную оценку и отличаются высоким качеством, что соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«Юный турист Кузбасса», действующий с 2022 года, направлен на развитие внутреннего культурно-познавательного детского туризма. Он включает в себя 10 квест-экскурсий по туристическим местам региона. В их числе — музей истории города Мариинска, музей истории крестьянского быта в селе Красном, музей под открытым небом «Шан туу Jерим» (в переводе с алтайского — «Земля у звенящей горы») в Гурьевском округе, «Кузнецкая крепость» в Новокузнецке, музей этнографии и природы Горной Шории в Таштаголе.
По итогам посещения этих мест участникам нужно найти информационный стенд, посвященный им, отсканировать QR-код и ответить на вопросы квест-викторины. Экскурсии можно начать в любое время, а темп прохождения выбирается самостоятельно. Присоединиться могут школьники региона от 7 до 18 лет, для этого необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении проекта «Юный турист Кузбасса». На сегодняшний день к проекту уже присоединилось почти 7 тыс. ребят. По итогам прохождения всех квестов школьники получают нагрудный знак «Юный турист Кузбасса». За все время проекта его вручили 633 участникам.
«Проект “Юный турист Кузбасса” разрабатывался прежде всего для наших школьников, чтобы они могли ближе узнать родные места, прочувствовать историю региона и полюбить Кузбасс еще сильнее. И в процессе мы заметили еще один интересный эффект: вместе с детьми в путешествия отправились родители, бабушки с дедушками, к ним стали присоединяться братья и сестры. Совместные поездки разожгли желание узнавать регион дальше — открывать его удивительные исторические и природные места, находить новые поводы для совместного досуга и, конечно, с гордостью приглашать гостей из других регионов», — отметила министр туризма региона Елена Латышенко.
Напомним, в декабре 2025 года проект «Юный турист Кузбасса» занял второе место в номинации «Больше, чем экскурсия» первой Всероссийской премии «Больше, чем путешествие». Полученный теперь знак отличия Роскачества будет действовать в течение 2026 года.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.