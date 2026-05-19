Пермский край направил бойцам на СВО 26 тонн гуманитарного груза

Большую партию гуманитарного груза, общим весом в 26 тонн, отправили участникам специальной военной операции из Прикамья, сообщил глава региона Дмитрий Махонин.
«Сегодня поддержка наших бойцов является общим делом всей страны. Пермский край в очередной раз показывает, что люди готовы объединяться ради помощи тем, кто находится на передовой и защищает интересы России. Отправка 26 тонн гуманитарного груза — это не просто цифры. За каждой посылкой, каждой единицей техники стоят участие, забота и искреннее желание помочь нашим ребятам», — сказал депутат Государственной Думы РФ от Пермского края Антон Немкин.
Груз формировали по запросам самих бойцов. Им передают машины, необходимое оборудование и инструменты, материалы для строительства, продукты, а также посылки от семей военнослужащих.
«Очень важно, что гуманитарные отправки формируются исходя из реальных потребностей военнослужащих. Передаются автомобили, оборудование, строительные материалы, инструменты, продукты, личные посылки от семей. Всё это имеет огромное значение в повседневной жизни бойцов и помогает им выполнять поставленные задачи», — подчёркивает Антон Немкин.
Доставку организовали Единый центр поддержки совместно с партией «Единая Россия». Губернатор поблагодарил каждого, кто помогает. Все неравнодушные жители края могут присоединиться к формированию следующего груза.
«Хочу отдельно поблагодарить волонтёров, представителей общественных организаций, сотрудников Единого центра поддержки, партию “Единая Россия”, предпринимателей и всех жителей Пермского края, которые принимают участие в сборе помощи. Именно в такие моменты особенно ярко проявляются сплочённость и сила нашего общества. Для бойцов на передовой крайне важно чувствовать, что дома их поддерживают, ждут и о них помнят. Поэтому каждая такая отправка — это не только практическая помощь, но и серьёзная моральная поддержка», — прокомментировал депутат Государственной Думы РФ от Пермского края Антон Немкин.
Это уже не первый гуманитарный груз, отправленный в мае. Ко Дню Победы активисты также отправляли помощь на передовую. Тогда к бойцам уехало три машины с 20 тоннами необходимого снаряжения.
«Уверен, что работа по формированию гуманитарных грузов будет продолжаться и дальше. Сегодня к этой деятельности подключается всё больше неравнодушных жителей региона, и это говорит о высокой гражданской ответственности наших людей», — добавил Антон Немкин.
Напомним, две женщины-волонтёра из Прикамья в феврале едва не погибли на трассе, возвращаясь из зоны боевых действий после отправки очередного груза. Одной из них потребовалась операция на позвоночник. Однако, несмотря на тяжёлый период реабилитации, волонтёр вновь отправилась к бойцам в конце апреля.