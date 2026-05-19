Уголовное дело завели на жителя Бора за реабилитацию нацизма

36-летнего жителя Бора Нижегородской области обвиняют в реабилитации нацизма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Летом 2022 года мужчина разместил в соцсети комментарии, в которых отрицал приговоры трибунала и исторические факты. В его отношении возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма и составлен административный протокол о демонстрации запрещенной символики.
На данный момент подозреваемый задержан. После отбытия административного наказания суд изберет ему меру пресечения по уголовному делу.
