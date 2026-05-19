В рабочем поселке Благовещенка на Алтае обновят парк

Центральный парк благоустроят в этом году в рабочем поселке Благовещенка Благовещенского района Алтайского края в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Проект предусматривает обновление входной композиции парка со стороны центральной площади поселка, за памятником В. И. Ленину. Вместо существующих подиумов с буквами «Слава труду» и фигурами «Пятиконечная звезда» и «Серп и молот» будет выполнено новое художественное оформление. Специалисты обустроят основание из керамогранита и установят декоративные элементы: колосья, волны, шашки, шесть фигур журавлей и надпись «Парк отдыха».
«В результате реализации проекта входная зона приобретет современный и эстетически завершенный облик, соответствующий статусу общественного пространства для отдыха», — отметили в администрации района.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.