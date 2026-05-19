Минпросвещения: в российских школах появится единый учебник по физкультуре

Минпросвещения России разрабатывает единый учебник по физической культуре для школ. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает «Коммерсант».
«У нас уже утверждена единая программа обучения физической культуре, сейчас разрабатывается государственный учебник», — рассказал Кравцов.
Как сообщает ТАСС, министр отметил, что предмет физической культуры не менее значим, чем дисциплины, по которым сдается ЕГЭ: «Все предметы важны. И предмет физической культуры не менее значим, как те же предметы, которые выходят на единый государственный экзамен, такие как математика, физика, история».
Помимо этого, Минпросвещения РФ соберет предложения по развитию предмета «российская физическая культура». «Мы ждем тех предложений, которые у нас есть, они будут обсуждены, чтобы мы дальше могли проанализировать и развивать, и популяризировать спорт и предмет “российская физическая культура”, — сказал Кравцов.