Более 52 тысяч жителей Тувы проверили здоровье с начала года

Диспансеризацию и профилактические осмотры с начала этого года прошли 52 347 жителей Республики Тывы, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Обследования проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».