Более 52 тысяч жителей Тувы проверили здоровье с начала года

Диспансеризацию и профилактические осмотры с начала этого года прошли 52 347 жителей Республики Тывы, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Обследования проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Из общего числа обследованных 11 444 человека прошли профилактические медицинские осмотры, а 40 903 человека — диспансеризацию. По итогам осмотров у жителей республики выявлено 27 611 случаев заболеваний. На диспансерное наблюдение взяты 24 239 человек. При этом 1589 случаев заболеваний выявлены впервые. Чаще всего врачи выявляли болезни системы кровообращения, органов пищеварения и органов дыхания.
В региональном минздраве напомнили, что диспансеризация и профилактические медицинские осмотры проводятся бесплатно по полису ОМС. Пройти обследование можно в поликлинике по месту прикрепления.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.