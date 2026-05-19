В Совфеде призвали НАТО усмирить литовских провокаторов

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сенатор Александр Шендерюк-Жидков, комментируя РИА Новости слова министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса о «средствах» против военной инфраструктуры РФ в Калининградской области, заявил, что НАТО стоит усмирить литовских провокаторов и не «проверять» слова президента РФ об ответе на агрессию.
Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что у Североатлантического альянса якобы есть «средства», которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в Калининградской области.
«Что касается Калининграда, то наш президент уже говорил, что нападение на Калининград приведет к невиданной эскалации — и Париж, и Лондон, и Вашингтон, — все почувствуют… Так что я бы на месте натовского руководства усмирил своих литовских провокаторов и не проверял слова нашего президента», — сказал сенатор от Калининградской области Шендерюк-Жидков.
О отметил, что если за годы своего независимого существования в Литве к власти пришли политики, которые в открытую призывают нападать на Калининград, «то стоит подумать, а нужно ли нам такое государство и достойно ли оно иметь суверенитет».
Президент России Владимир Путин не раз предупреждал, что возможная блокада Калининградской области приведет к невиданной эскалации, а все угрозы региону будут уничтожаться.