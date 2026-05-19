Совет первичных отделений партии «Единая Россия» прошел в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде прошел региональный совет первичных отделений партии «Единая Россия». Мероприятие собрало секретарей первичек из разных муниципалитетов области.
На встрече присутствовали руководитель Нижегородского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко, председатель Нижегородского регионального Совета первичных отделений партии «Единая Россия» Сейран Искендеров, заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, участник СВО Дмитрий Грачев. По видеосвязи к совету подключился депутат Государственной Думы Российской Федерации Артём Кавинов, который в это время встречался с руководителями первичек в Краснобаковском округе.
«Первичные отделения — это настоящие люди дела. Кто-то плетет маскировочные сети, кто-то шьет постельное белье для госпиталей, кто-то собирает и отправляет гуманитарные грузы. Именно здесь живая работа, искреннее участие и постоянная связь с людьми. Очень порадовала молодая, энергичная команда: видно желание работать, предлагать идеи, брать ответственность и двигаться вперед. Не случайно руководство партии уделяет особое внимание первичным отделениям. Как подчеркнул Председатель партии Дмитрий Медведев, именно первички являются основой партии, здесь формируются инициативы, реализуются партийные задачи и выстраивается работа с людьми. Поэтому так важно встречаться с активом, видеть лучшие практики и передавать этот опыт другим территориям. И, конечно, ключевым остается то, о чем говорит Президент Владимир Путин: налаженная обратная связь с людьми — это зона ответственности первичных отделений. И сегодня мы видим, что многие команды эту задачу выполняют по-настоящему достойно», — подчеркнул Артём Кавинов.
Совет начался с награждения победителей грантового конкурса «Первичка добрых дел», направленного на поддержку малых инициатив. В этом году в нём приняли участие 88 первичных отделений, из них 10 получили по 50 тысяч на реализацию проектов.
Победителями стали следующие проекты:
Фестиваль «Яркие краски детства» (Семеновское муниципальный округ).
«Сухой душ. Чистота вдали от дома» (Гагинский муниципальный округ).
«Формирование общественного пространства для жителей» (Сосновский муниципальный округ).
«ВДК- территория СВОих» (Ардатовский муниципальный округ).
Благоустройство территории святого источника в с. Семьяны (Воротынский муниципальный округ).
Реконструкция дорожки к обелиску участникам ВОВ в сквере’Память Победы" села Березов Майдан (Воротынский муниципальный округ).
Благоустройство детской площадки «Глубинная забота-территория детства под единой защитой» (м.о.г. Бор).
Фестиваль-конкурс культур народов России среди молодежи в рамках Года единства народов России «Вместе — Мы Россия!» (Навашинский муниципальный округ).
Фестиваль «СВОя семья» (Павловский муниципальный округ).
Форум «Сердце женщины» (Павловский муниципальный округ).
Также на встрече подвели итоги конкурса «СВОя первичка» за апрель текущего года. Активисты из первичного отделения партии № 6 Спасского муниципального округа получили материал для пошива одежды и белья участникам СВО.
«Идеи проектов абсолютно разные — от культурных фестивалей и благоустройства до помощи участникам СВО, — но объединяет их одно: желание делать мир вокруг лучше. Это и есть народная программа “Единой России” — поддержка инициатив на местах, развитие территорий и добрососедства. Секретари первичек отлично знают проблемы людей, и у них действительно болит сердце за то, чтобы эти проблемы решать и делать жизнь комфортнее. Первичные отделения — главный актив партии, благодаря которому мы понимаем, в каких направлениях нужно двигаться дальше», — отметил Дмитрий Филипенко.
После награждения в формате стратегической сессии участники подготовили предложения в новую Народную программу «Единой России». На круглых столах обсудили вопросы, связанные с привлечением молодёжи в первичные отделения, реализацией проектов инициативного бюджетирования и развитием сельских территорий.
«Такой формат живого общения позволяет выявить самые волнующие, самые острые вопросы, которые действительно беспокоят людей на местах. Мы вместе обсуждаем проблемы, делимся опытом, спорим, ищем решения. И это не просто разговоры. Самое важное, что все прозвучавшие предложения обязательно будут рассмотрены и, возможно, войдут в нашу Народную программу на ближайшие пять лет», — сказал Дмитрий Грачев.
По итогам обсуждения каждая рабочая группа презентовала экспертам свои лучшие идеи. Участники обратили внимание на такие аспекты, как технологическое совершенствование платформ для голосования за проекты инициативного бюджетирования, создание конкурсов детских инициатив по благоустройству, снижение налоговой базы для сельскохозяйственных предпринимателей, сохранение молодых специалистов на селе и развитие сельского туризма.
«Встречи совета первичных отделений важны и для актива, и для регионального исполкома. Совместными усилиями мы формируем прочную систему взаимодействия всех звеньев партии. Главное, что первичные отделения живут, в них по-настоящему неравнодушные люди, которым небезразлична судьба региона, страны. А мы со своей стороны поддерживаем их инициативы и хотим, чтобы больше людей присоединялось к активной работе», — отметил Сейран Искендеров.
Напомним, Народная программа «Единой России» — практический рабочий план, с которым партия примет участие в выборах 2026 года. Внести свои предложения в обновленный документ может любой желающий на сайте естьрезультат.рф.