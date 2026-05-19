Минчанин жестко отомстил работодателю, когда его не пустили выйти на перекур

В Минске милиция приехала в организацию, когда минчанина не пустили на перекур.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин «заминировал» работу, когда его не пустили на перекур. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Конфликт произошел у 20-летнего жителя Минска и его работодателя. Руководство отказало мужчине в дополнительном перерыве для курения. После этого фигурант покинул рабочее место и позвонил в милицию, заявив о якобы готовящемся взрыве в организации.

Правоохранители оперативно отреагировали на информацию о минировании, которая не подтвердилась. В тот же день был установлен лжеминер.

Минчанина будут судить за заведомо ложное сообщение об опасности. Ему грозит до пяти лет заключения, также он должен будет возместить расходы, связанные с выездом спецслужб.

