Минчанин жестко отомстил работодателю, когда его не пустили выйти на перекур

Минчанин «заминировал» работу, когда его не пустили на перекур. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Конфликт произошел у 20-летнего жителя Минска и его работодателя. Руководство отказало мужчине в дополнительном перерыве для курения. После этого фигурант покинул рабочее место и позвонил в милицию, заявив о якобы готовящемся взрыве в организации.
Правоохранители оперативно отреагировали на информацию о минировании, которая не подтвердилась. В тот же день был установлен лжеминер.
Минчанина будут судить за заведомо ложное сообщение об опасности. Ему грозит до пяти лет заключения, также он должен будет возместить расходы, связанные с выездом спецслужб.
