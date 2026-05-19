Вице-премьер Александр Новак приехал в Красноярск с рабочим визитом

Вице-премьер и глава региона проверили, как проходят работы на стройплощадке красноярского метротрама на улице Копылова — здесь находится один из самых больших котлованов в нашей стране. Масштабный объект сначала послужит демонтажной камерой для тоннелепроходческих щитов, а после на этом месте расположится станция.