Вице-премьер Александр Новак приехал в Красноярск с рабочим визитом

В Красноярске с рабочим визитом находится заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак.

Источник: Комсомольская правда

Утром 19 мая в Красноярск с рабочим визитом приехал заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак. Вместе с губернатором Михаилом Котюковым он обсудил социально-экономическое развитие края и подготовку города к 400-летию.

Вице-премьер и глава региона проверили, как проходят работы на стройплощадке красноярского метротрама на улице Копылова — здесь находится один из самых больших котлованов в нашей стране. Масштабный объект сначала послужит демонтажной камерой для тоннелепроходческих щитов, а после на этом месте расположится станция.

Также Новак принял участие в пленарной сессии в рамках форума по повышению производительности труда.

Напомним, в феврале 2026 года сроки сдачи первой ветки подземки в краевом центре перенесли на два года — объект планируется запустить лишь в 2028-м.

Ранее мы писали, что новым министром спорта края стал Алексей Маслов. Он уже приступил к своим обязанностям.

