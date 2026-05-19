Известный ученый оценил перспективы органического земледелия в Воронеже

В Воронежской области спрос на органическую продукцию, как и её предложение не высоки. Проблема в высокой цене на готовый продукт. О перспективах органического земледелия в беседе с vrn.aif.ru высказался заслуженный работник сельского хозяйства РФ Владимир Шевченко.
Эксперт отметил трудоемкий и затратный процесс органического земледелия. В частности, чтобы войти в эту кампанию, нужно три-четыре года проверять землю на отсутствие в ней гербицидов и других химических средств. К тому же, если их не использовать, урожай заметно снижается. Кроме того, существенный тормоз в развитии этого серьёзного направления — подготовка кадров.
«В Европе органическим земледелием начали заниматься почти сразу после Второй мировой войны. И хотя была предоставлена большая государственная поддержка, 0,5−1% всех фермеров стали заниматься органическим хозяйством. Так и у нас. Имея три миллиона гектаров земли, органическую продукцию у нас сейчас выращивают на 7,3 тыс. га. Спрос невелик, — рассказал он. — Цена на органическую продукцию обычно в два раза выше, чем на обычную. У нас бедное население, далеко не каждый себе может позволить покупать продукты по завышенной цене. Когда народ станет побогаче, может, и спрос появится. Так что говорить о больших перспективах органики пока не приходится».