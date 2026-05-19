Росатом: РФ обладает суверенными версиями всех основных квантовых алгоритмов

«В зарождающейся квантовой индустрии известно приблизительно 100 типов квантовых алгоритмов, из которых примерно 20 воспринимаются как основные и 80 являются модификациями. Вот у нас есть российские версии всех основных квантовых алгоритмов и порядка тридцати модификаций. То есть стек квантового программного обеспечения покрыт у нас уже достаточно хорошо. И сейчас мы приходим к тому, чтобы научиться использовать имеющиеся наработки для практических задач», — отметила Солнцева.