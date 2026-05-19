Росатом: РФ обладает суверенными версиями всех основных квантовых алгоритмов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая. /ТАСС/. Россия обладает отечественными версиями всех основных квантовых алгоритмов. Об этом заявила директор по квантовым технологиям госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева, выступая на ЦИПР-2026.
«В зарождающейся квантовой индустрии известно приблизительно 100 типов квантовых алгоритмов, из которых примерно 20 воспринимаются как основные и 80 являются модификациями. Вот у нас есть российские версии всех основных квантовых алгоритмов и порядка тридцати модификаций. То есть стек квантового программного обеспечения покрыт у нас уже достаточно хорошо. И сейчас мы приходим к тому, чтобы научиться использовать имеющиеся наработки для практических задач», — отметила Солнцева.
Она напомнила, что сейчас в мире существуют только три страны, в которых есть действующие квантовые вычислители на всех четырех основных платформах — США, Китай и Россия. Кроме того, Россия вошла в число шести первых стран, которые преодолели качественно значимый рубеж в 50 кубит. В РФ существует семь прототипов квантовых вычислителей, три из которых 70-кубитные, что, подчеркнула Солнцева, является хорошим мировым уровнем.
