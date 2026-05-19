Росатом: РФ обладает суверенными версиями всех основных квантовых алгоритмов

Директор по квантовым технологиям госкорпорации Екатерина Солнцева напомнила, что в мире существуют только три страны, в которых есть действующие квантовые вычислители на всех четырех основных платформах — США, Китай и Россия.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая. /ТАСС/. Россия обладает отечественными версиями всех основных квантовых алгоритмов. Об этом заявила директор по квантовым технологиям госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева, выступая на ЦИПР-2026.

«В зарождающейся квантовой индустрии известно приблизительно 100 типов квантовых алгоритмов, из которых примерно 20 воспринимаются как основные и 80 являются модификациями. Вот у нас есть российские версии всех основных квантовых алгоритмов и порядка тридцати модификаций. То есть стек квантового программного обеспечения покрыт у нас уже достаточно хорошо. И сейчас мы приходим к тому, чтобы научиться использовать имеющиеся наработки для практических задач», — отметила Солнцева.

Она напомнила, что сейчас в мире существуют только три страны, в которых есть действующие квантовые вычислители на всех четырех основных платформах — США, Китай и Россия. Кроме того, Россия вошла в число шести первых стран, которые преодолели качественно значимый рубеж в 50 кубит. В РФ существует семь прототипов квантовых вычислителей, три из которых 70-кубитные, что, подчеркнула Солнцева, является хорошим мировым уровнем.

Конференция ЦИПР проходит в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая 2026 года, а городской фестиваль «Тех-френдли викенд» — с 21 по 23 мая. Мероприятие проходит при поддержке правительства Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и правительства Нижегородской области.

ТАСС — генеральное информационное агентство конференции.

USA: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше