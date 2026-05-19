В ЦПКиО накормят китайской лапшой и познакомят с духом казачества

Уже в среду, 20 мая, в Центральном парке пройдет интерактивная программа «День Дракона». С 16:30 для посетителей начнут работать площадки с мастер-классами, на которых гостей научат плести «узелки счастья», делать маски дракона и писать свои имена китайскими иероглифами. Китайский шеф-повар Вэй Цзи на главной сцене ЦПКиО приготовит традиционную лапшу. После этого все желающие могут присоединиться к шествию китайских драконов.