Firstpost: Индия получит четвертую эскадрилью российских ЗРК С-400

Издание отмечает, что С-400 отлично зарекомендовали себя в ходе операции «Синдур» в мае 2025 года («Синдур» — масштабная военная операция ВС Индии в отношении Пакистана в ответ на крупный теракт в Пахалгаме. — Прим. ред.).
Издание напоминает, что Индия подписала с Россией соглашение о поставках С-400 в октябре 2018 на сумму 5,43 млрд долларов. Оно предусматривает поставку пяти эскадрилий новейших зенитно-ракетных комплексов большой дальности. Три полковых комплекта ЗРК уже интегрированы в систему обороны Индии и действуют в стратегически важных секторах, пятый Индия рассчитывает получить в ноябре 2026 года.
Российский ЗРК С-400 «Триумф» — передовая система ПВО дальнего и среднего радиуса действия. Его основная задача — нейтрализация угроз из воздушно-космического пространства. С-400 «Триумф» способен поражать аэродинамические цели на дистанции до 400 километров, перехватывать объекты на удалении до 60 километров и уничтожать баллистические ракеты, движущиеся со скоростью до 4,8 км/с.