Firstpost: Индия получит четвертую эскадрилью российских ЗРК С-400

Издание напоминает, что Индия подписала с Россией соглашение о поставках С-400 в октябре 2018 на сумму 5,43 млрд долларов. Оно предусматривает поставку пяти эскадрилий новейших зенитно-ракетных комплексов большой дальности. Три полковых комплекта ЗРК уже интегрированы в систему обороны Индии и действуют в стратегически важных секторах, пятый Индия рассчитывает получить в ноябре 2026 года.