Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Firstpost: Индия получит четвертую эскадрилью российских ЗРК С-400

Индия на этой неделе получит из России четвертую эскадрилью зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», сообщает индийский портал Firstpost.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что российские комплексы С-400, которые в ВВС Индии называют «Сударшан Чакра» («божественная защита»), укрепят воздушный щит страны.

Издание отмечает, что С-400 отлично зарекомендовали себя в ходе операции «Синдур» в мае 2025 года («Синдур» — масштабная военная операция ВС Индии в отношении Пакистана в ответ на крупный теракт в Пахалгаме. — Прим. ред.).

В результате в Индии к российским ЗРК начали относиться не просто как к стратегическому средству сдерживания, а как к испытанной в боевых условиях оперативной платформе.

Издание напоминает, что Индия подписала с Россией соглашение о поставках С-400 в октябре 2018 на сумму 5,43 млрд долларов. Оно предусматривает поставку пяти эскадрилий новейших зенитно-ракетных комплексов большой дальности. Три полковых комплекта ЗРК уже интегрированы в систему обороны Индии и действуют в стратегически важных секторах, пятый Индия рассчитывает получить в ноябре 2026 года.

Российский ЗРК С-400 «Триумф» — передовая система ПВО дальнего и среднего радиуса действия. Его основная задача — нейтрализация угроз из воздушно-космического пространства. С-400 «Триумф» способен поражать аэродинамические цели на дистанции до 400 километров, перехватывать объекты на удалении до 60 километров и уничтожать баллистические ракеты, движущиеся со скоростью до 4,8 км/с.

Узнать больше по теме
Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше