В Волгоградской области произошла массовая драка

ВОЛГОГРАД, 19 мая — РИА Новости. Драка, в которой участвовали не менее девяти человек, произошла в Николаевском районе Волгоградской области, сообщили в ГУ МВД по региону.
«Восемнадцатого мая 2026 года в отдел МВД России по Николаевскому району обратилась местная жительница, сообщившая о конфликте, произошедшем между ней и неустановленными лицами», — говорится в сообщении регионального главка полиции в канале на платформе «Макс».
По данным полиции, девять участников инцидента задержаны, назначена проверка.