На Дону усилят контроль за перегруженными фурами. Об этом сообщает сайт правительства Ростовской области. Минтранс усилит контроль за весогабаритными параметрами транспортных средств в Ростовской области. Цель — защитить трассы от разрушительного воздействия перегруженных фур. «Защита дорожной инфраструктуры — наша общая задача. Недобросовестные перевозчики наносят огромный ущерб полотну. Это напрямую ведёт к большим расходам областного бюджета», — отметила заместитель губернатора и министр транспорта региона Алена Беликова.
Для работы специалисты используют умные автоматические комплексы.
Тяжёлые машины разрушают не только асфальт, но и основание дороги — такие участки потом требуют капитального ремонта. При этом некоторые водители идут на хитрость: намеренно закрывают номера, чтобы проскочить контрольные рамки без штрафа. Теперь за этим будут следить строже.