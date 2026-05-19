Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейские с помощью дрона нашли украденную лошадь на острове на Енисее

Полиция в Тыве раскрыла кражу лошади стоимостью 100 тысяч рублей. Подозреваемые спрятали животное на острове посреди реки Енисей, но их вычислили с помощью беспилотника.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Республике Тыва сотрудники полиции раскрыли кражу лошади благодаря использованию беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

В дежурную часть Кызыла обратился 31-летний житель села Усть-Элегест, который заявил о похищении лошади с территории дачного участка в ночь на 13 мая. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых — ими оказались двое ранее судимых местных жителей в возрасте 40 и 43 лет.

Для поиска подозреваемых и похищенного животного полицейские задействовали БПЛА. С помощью дрона оперативники обнаружили мужчин на одной из отдаленных чабанских стоянок, где они были задержаны при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

На допросе задержанные признались, что выследили владельца, а дождавшись темноты, похитили животное и переправили его на безлюдный остров посреди Енисея. По версии следствия, сообщники планировали забить лошадь на мясо для последующей продажи.

Местонахождение скакуна также было установлено с помощью беспилотника: стражи порядка вывели животное с острова и вернули законному владельцу.

В отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Суд избрал 43-летнему организатору меру пресечения в виде запрета определенных действий, его сообщник находится под подпиской о невыезде.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше