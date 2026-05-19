Полицейские с помощью дрона нашли украденную лошадь на острове на Енисее

В Республике Тыва сотрудники полиции раскрыли кражу лошади благодаря использованию беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
В дежурную часть Кызыла обратился 31-летний житель села Усть-Элегест, который заявил о похищении лошади с территории дачного участка в ночь на 13 мая. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых — ими оказались двое ранее судимых местных жителей в возрасте 40 и 43 лет.
Для поиска подозреваемых и похищенного животного полицейские задействовали БПЛА. С помощью дрона оперативники обнаружили мужчин на одной из отдаленных чабанских стоянок, где они были задержаны при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
На допросе задержанные признались, что выследили владельца, а дождавшись темноты, похитили животное и переправили его на безлюдный остров посреди Енисея. По версии следствия, сообщники планировали забить лошадь на мясо для последующей продажи.
Местонахождение скакуна также было установлено с помощью беспилотника: стражи порядка вывели животное с острова и вернули законному владельцу.
В отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Суд избрал 43-летнему организатору меру пресечения в виде запрета определенных действий, его сообщник находится под подпиской о невыезде.