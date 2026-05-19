Калининградцы жалуются на состояние покрытия тротуара после ремонта на эстакаде Ленинского проспекта. На пешеходной части моста со стороны ДС «Юность» образовались неровности.
Частичным ремонтом покрытия на эстакаде занимались в конце апреля. Рабочие залили повреждённые участки раствором. После затвердевания на покрытии остались следы от обуви, велосипедов и самокатов.
Как объяснили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе мэрии, пешеходную часть эстакадного моста огораживали на период проведения ремонта, однако это не остановило всех горожан. Подрядчик обещает исправить образовавшиеся дефекты. Работы планируют выполнить до 25 мая.
