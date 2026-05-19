Российский банк создаёт ERP будущего

Сбер разрабатывает собственную ERP-платформу нового поколения с AI-native архитектурой и планирует предложить её рынку в 2027 году. Российский рынок ERP-систем, по оценкам Сбера, может вырасти со 100 млрд рублей по итогам 2025 года до 120 млрд рублей к 2030 году. Потенциал рынка для новых ERP-решений от Сбера оценивается более чем в 20 млрд рублей. Об этом в ходе конференции ЦИПР-2026 рассказал заместитель Председателя Правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.