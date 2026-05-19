Рубль снова пошёл против прогнозов и резко укрепился к доллару

По оценке агентства, с начала апреля российская валюта прибавила 12%, а доллар опустился до 72,6 рубля. Это самый сильный уровень рубля с февраля 2023 года. Bloomberg связывает такую динамику с резким ростом валютных поступлений от продажи нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В публикации отмечается, что «деревянный» второй год подряд идёт вопреки официальным и рыночным прогнозам, которые предполагали девальвацию. Аналитики считают, что при нынешних условиях валюта РФ может быть переоценена.