На «ЦИПР-2026» представили особо значимые проекты по импортозамещению ПО

Вице-премьер — глава аппарата кабмина России Дмитрий Григоренко в рамках конференции «ЦИПР-2026» принял участие в презентации особо значимых проектов (ОЗП), направленных на импортозамещение промышленного программного обеспечения. Он также отметил, что на российское промышленное ПО перешли крупнейшие предприятия страны в разных отраслях — от аэропортов до металлургических компаний, говорится в сообщении аппарата правительства.
«Подход к созданию российского программного обеспечения существенно изменился. Во-первых, мы перешли к импортозамещению на основе данных: совместно с ИЦК (индустриальные центры компетенций. — Прим. ред.) собрали и систематизировали информацию об имеющихся на рынке российских решениях и приоритетах в ИТ-разработке. Благодаря активному взаимодействию с отраслевыми заказчиками нам удалось создать уникальные ИТ-решения в направлениях, где раньше не было российского ПО, и тем самым закрыть более 180 так называемых белых пятен. Во-вторых, разработчики не просто заместили зарубежные решения, но и доработали их с учетом новых требований и коллективных запросов отрасли», — сказал Дмитрий Григоренко.
В ходе презентации были представлены пять проектов, демонстрирующих практические результаты импортозамещения. Среди них — цифровая экосистема управления аэропортом для аэропорта Шереметьево. Решение включает цифровой двойник аэропорта, систему управления ресурсами, ИИ-видеомониторинг и другие модули. ИИ позволяет прогнозировать пассажиропоток и объем багажа с точностью более 95%, за счет чего Шереметьево уже удалось увеличить пропускную способность терминалов на 20%.
В число представленных проектов также вошла система управления пассажироперевозками «Экспресс» нового поколения, разработанная для ОАО «РЖД». В системе реализованы такие функции, как продажа билетов, управление вагонами, контроль безопасности движения, интеграция с государственными информационными системами и другие. Сегодня с помощью системы обслуживается более 127 млн человек и свыше 1,3 млрд поездок в год.
В ходе презентации также была представлена отечественная система управления судостроением и судоремонтом Global-Marine, разработанная по заказу АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод». Еще одним примером успешных проектов стала предиктивная система контроля выбросов «Аксиома», разработанная для «Норникеля». Решение представляет собой первую в России и в мире систему мониторинга выбросов на основе ИИ и цифровых двойников с возможностью прогнозирования выбросов на сутки вперед.
В завершение презентации была продемонстрирована платформа проектирования месторождений, которая обеспечивает полную автоматизацию процессов геологоразведки — от формирования моделей месторождений до подсчета запасов полезных ископаемых. Дмитрий Григоренко подчеркнул, что в фокусе следующего этапа импортозамещения — ИТ-решения с максимальным отраслевым тиражированием, проекты с интеграцией технологии ИИ, а также решения для объектов критической инфраструктуры.
