В Колыванском лесничестве Новосибирской области высадили 4,8 тысячи кедров

Международная акция «Сад памяти» по нацпроекту «Экологическое благополучие» состоялась 15 мая на территории Колыванского лесничества в Новосибирской области. На площади 1,2 га было высажено 4,8 тыс. саженцев кедра, сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Участниками акции стали около 200 человек. Среди них — представители органов государственной власти, местного самоуправления, территориальных управлений федеральных ведомств, прокуратуры, бизнеса и общественных организаций.
«В этом году акция проходит под знаком преемственности поколений и сохранения исторической памяти. Перед нами поставлена благородная цель — высадить деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и в ходе специальной военной операции. Пусть каждое высаженное дерево станет символом нашей благодарности и вечной памяти», — поприветствовал участников заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Иван Белозеров.
Всего в Новосибирской области планируется провести высадку деревьев 191 раз. Регион ежегодно входит в число самых активных участников акции.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.