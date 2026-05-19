Азартный фитнес-тренер из Дзержинска проиграл 5 миллионов рублей клиентских денег

В Дзержинске выслушал приговор мошенник, похитивший у своих знакомых путем обмана более 5 миллионов рублей. Фигурантом уголовного дела по статье 159 УК РФ стал фитнес-тренер. Подробностями поделились в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.
Работник спортклуба налаживал дружеские контакты с клиентами и просил у них различные суммы, обещая впоследствии вернуть все до копейки. Поверив фитнес-тренеру, люди одалживали ему деньги, но стали жертвами обмана. Заемщик не собирался платить по счетам: все, что давали ему кредиторы, он тратил на азартные игры.
Суд признал фитнес-инструктора виновным и назначил ему реальный срок. Ближайшие 4 года и 2 месяца фигуранту придется провести в колонии.
