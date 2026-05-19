Проезд транспорта ограничат по маршруту спортивного забега в Нижнем Новгороде

автобусные маршруты 1, 68, 91 электробусные маршруты Э-9, Э-13, Э-17 планируется организовать от ул. Варварской по улицам Пискунова, Ульянова, Нестерова, Большой Печерской до конечной остановки «Речное училище»; в обратном направлении — от начальной остановки «Речное училище» по улицам Пискунова, Варварской; автобусные маршруты 3, 13, 19, 45, 61, 70, 90, 242 планируется организовать в направлении нагорной части города — по метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улицам Горького, Ошарской, Академика Блохиной, Варварской; в направлении заречной части города — по улицам Варварской, Володарского, Ошарской, Горького, площади Горького, улице Горького, Одесской, метромосту; автобусный маршрут 5 планируется организовать от ул. Деловой до остановки «Деревня Печеры»; автобусный маршрут 18 планируется организовать в направлении нагорной части города — по Мещерскому бульвару, улицам Бетанкура, Мурашкинской, Совнаркомовской, метромосту, Одесской, Горького; в направлении заречной части города — по площади Горького, улицам Горького, Ильинской, Малой Покровской, Малой Ямской, Горького, Одесской, метромосту, Романова, Должанской, Мурашкинской, Бетанкура, Мещерскому бульвару; автобусные маршруты 22, 26, 41, 43, 78, 94 планируется организовать в направлении нагорной части города — по метромосту, улицам Одесской, Горького; в направлении заречной части города — по площади Горького, улицам Горького, Ильинской, Малой Покровской, Малой Ямской, Горького, Одесской, метромосту; автобусный маршрут 24 планируется организовать в направлении нагорной части города — по Мещерскому бульвару, улицам Бетанкура, Мурашкинской, Совнаркомовской, Советской, Романова, метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улицам Ошарской, Академика Блохиной, Варварской, Пискунова; в направлении заречной части города — по улицам Пискунова, Варварской, Володарского, Горького, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту, улицам Романова, Должанской, Мурашкинской, Бетанкура, Мещерскому бульвару; автобусный маршрут 31 планируется организовать по улице Пискунова до конечной остановки «Чёрный пруд» в оба направления; автобусные маршруты 40, 64, 92, 97 планируется организовать по улице Пискунова в оба направления; автобусные маршруты 71, 95 планируется организовать по метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улицам Ошарской, Академика Блохиной, Варварской, Пискунова, Ульянова, Нестерова, Большой Печёрской до конечной остановки «Речное училище»; в обратном направлении от начальной остановки «Речное училище» по улицам Пискунова, Варварской, Володарского, Ошарской, улице Горького, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту; автобусный маршрут 74 организовать направлении нагорной части города — по улицам Мурашкинской, Совнаркомовской, Советской, Романова, метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улицам Ошарской, Академика Блохиной, Варварской, Пискунова; в направлении заречной части города — по улицам Пискунова, Варварской, Володарского, Горького, площади Горького, улицам Горького, Одесской улице, метромосту, улицам Романова, Должанской, Мурашкинской; автобусный маршрут 130 планируется организовать в направлении нагорной части города — по метромосту, улицам Одесской, Горького площади Горького, улицам Ошарской, Академика Блохиной, Варварской, Пискунова; в направлении заречной части города — по улицам Пискунова, Варварской, Володарского, Горького, площади Горького, улицам Горького, Ильинской, Малой Покровской, Малой Ямской, Горького, Одесской, метромосту; автобусные маршруты 7, 87 планируется сократить до улицы Марата.