Проезд транспорта ограничат по маршруту спортивного забега в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в связи с проведением полумарафона 23 и 24 мая будет временно приостановлено движение транспорта по маршруту забега.
Уточняется, что 23 мая с 00:01 до 20:59 для проезда будут закрыты участки:
Волжской набережной (от ул. Пролетарской до ул. Совнаркомовской), ул. Совнаркомовской (от Волжской набережной до ул. Стрелки), ул. Бетанкура (от Волжской набережной до ул. Самаркандской).
С 21:00 23 мая до 16:00 24 мая движение ограничат на:
Волжской набережной (от ул. Пролетарской до ул. Совнаркомовской), ул. Бетанкура (от Волжской набережной до ул. Самаркандской, а также от Мещерского бульвара до ул. Самаркандской в направлении Волжской набережной), ул. Совнаркомовской (от Волжской набережной до ул. Самаркандской), ул. Самаркандской (от ул. Бетанкура до ул. Стрелки), ул. Советской (от ул. Марата до ул. Стрелки), ул. Керченской (от ул. Совнаркомовской до ул. Советской), Канавинском мосту, Похвалинском съезде (от Благовещенской площади до ул. Малой Покровской), Нижне-Волжской набережной (от Благовещенской площади до Казанского съезда), ул. Красная Слобода, ул. Широкой, Зеленском съезде, Георгиевском съезде, Казанском съезде, Набережной Гребного канала (от Казанского съезда до дома № 110А), Верхне-Волжской набережной, ул. Минина (от пл. Минина и Пожарского до ул. Пискунова), пл. Минина и Пожарского (от Георгиевского съезда до Зеленского съезда), улицах Ульянова, Варварской, Алексеевской (от ул. Пискунова до пл. Минина и Пожарского).
В связи с этим планируется внести следующие изменения в маршруты регулярных перевозок:
автобусные маршруты 1, 68, 91 электробусные маршруты Э-9, Э-13, Э-17 планируется организовать от ул. Варварской по улицам Пискунова, Ульянова, Нестерова, Большой Печерской до конечной остановки «Речное училище»; в обратном направлении — от начальной остановки «Речное училище» по улицам Пискунова, Варварской; автобусные маршруты 3, 13, 19, 45, 61, 70, 90, 242 планируется организовать в направлении нагорной части города — по метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улицам Горького, Ошарской, Академика Блохиной, Варварской; в направлении заречной части города — по улицам Варварской, Володарского, Ошарской, Горького, площади Горького, улице Горького, Одесской, метромосту; автобусный маршрут 5 планируется организовать от ул. Деловой до остановки «Деревня Печеры»; автобусный маршрут 18 планируется организовать в направлении нагорной части города — по Мещерскому бульвару, улицам Бетанкура, Мурашкинской, Совнаркомовской, метромосту, Одесской, Горького; в направлении заречной части города — по площади Горького, улицам Горького, Ильинской, Малой Покровской, Малой Ямской, Горького, Одесской, метромосту, Романова, Должанской, Мурашкинской, Бетанкура, Мещерскому бульвару; автобусные маршруты 22, 26, 41, 43, 78, 94 планируется организовать в направлении нагорной части города — по метромосту, улицам Одесской, Горького; в направлении заречной части города — по площади Горького, улицам Горького, Ильинской, Малой Покровской, Малой Ямской, Горького, Одесской, метромосту; автобусный маршрут 24 планируется организовать в направлении нагорной части города — по Мещерскому бульвару, улицам Бетанкура, Мурашкинской, Совнаркомовской, Советской, Романова, метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улицам Ошарской, Академика Блохиной, Варварской, Пискунова; в направлении заречной части города — по улицам Пискунова, Варварской, Володарского, Горького, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту, улицам Романова, Должанской, Мурашкинской, Бетанкура, Мещерскому бульвару; автобусный маршрут 31 планируется организовать по улице Пискунова до конечной остановки «Чёрный пруд» в оба направления; автобусные маршруты 40, 64, 92, 97 планируется организовать по улице Пискунова в оба направления; автобусные маршруты 71, 95 планируется организовать по метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улицам Ошарской, Академика Блохиной, Варварской, Пискунова, Ульянова, Нестерова, Большой Печёрской до конечной остановки «Речное училище»; в обратном направлении от начальной остановки «Речное училище» по улицам Пискунова, Варварской, Володарского, Ошарской, улице Горького, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту; автобусный маршрут 74 организовать направлении нагорной части города — по улицам Мурашкинской, Совнаркомовской, Советской, Романова, метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улицам Ошарской, Академика Блохиной, Варварской, Пискунова; в направлении заречной части города — по улицам Пискунова, Варварской, Володарского, Горького, площади Горького, улицам Горького, Одесской улице, метромосту, улицам Романова, Должанской, Мурашкинской; автобусный маршрут 130 планируется организовать в направлении нагорной части города — по метромосту, улицам Одесской, Горького площади Горького, улицам Ошарской, Академика Блохиной, Варварской, Пискунова; в направлении заречной части города — по улицам Пискунова, Варварской, Володарского, Горького, площади Горького, улицам Горького, Ильинской, Малой Покровской, Малой Ямской, Горького, Одесской, метромосту; автобусные маршруты 7, 87 планируется сократить до улицы Марата.