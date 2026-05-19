Воронежские врачи спасли 62-летнюю женщину от желтухи и огромной грыжи за одну операцию

Женщина попала в больницу по скорой помощи. Врачи диагностировали у нее механическую желтуху (опасное состояние, когда отток желчи заблокирован) и грыжу на животе. Сначала медики провели экстренное обследование и с помощью УЗИ очистили желчные протоки, обнаружив в них крупные камни размером от 0,5 до 2 сантиметров. Когда состояние пациентки стабилизировалось благодаря интенсивной терапии, хирурги начали готовить ее к плановой операции.