Белорусу придется вернуть 77 000 рублей из-за ошибочно выплаченной пенсии

Жителю Орши придется вернуть 77 тысяч рублей из-за ошибочно выплаченной пенсии. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры Витебской области.
Так, прокуратурой в суд подано исковое заявление в интересах территориального управления по труду, занятости и социальной защите. Организация намерена взыскать с местного жителя суммы пенсии по потере кормильца, которую выплачивали на содержание его детей, пока он безвестно отсутствовал.
Правоохранители установили, что на отца троих детей было возбуждено уголовное дело за уклонение от выполнения обязанности по их содержанию (ст. 174 Уголовного кодекса Беларуси). Пока шло расследование, мужчина уехал из Беларуси и долгое время не было известно, где он находится. В 2019 году суд признал его безвестно отсутствующим, на основании чего его детям назначили и стали выплачивать пенсию по потере кормильца.
Выплаты производились более шести лет и в сумме составили почти 77 тысяч рублей. Но спустя время мужчина сам вернулся в Беларусь. Ранее вынесенное решение суда о признании мужчины безвестно отсутствующим было отменено.
Суд решил взыскать с фигуранта суммы пенсии по потере кормильца, которые были выплачены, пока его не было. Решение суда вступило в законную силу.
