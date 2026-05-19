Беспрозванных поручил проработать дополнительные меры поддержки семей при рождении второго ребёнка

На заседании правительства Калининградской области 18 мая губернатор Алексей Беспрозванных дал поручение проработать дополнительные меры поддержки семей при рождении детей. В регионе действует комплексная многоуровневая система поддержки семьи.

Источник: Янтарный край

На заседании правительства Калининградской области 18 мая губернатор Алексей Беспрозванных дал поручение проработать дополнительные меры поддержки семей при рождении детей. В регионе действует комплексная многоуровневая система поддержки семьи.

В рамках региональной программы по повышению рождаемости и нацпроекта «Семья» предоставляются:

оздоровление беременных женщин;единоразовая выплата 300 тыс. рублей при рождении третьего или последующего ребёнка в молодой семье;частичная компенсация аренды жилья для молодых семей;выплата 100 тыс. рублей учащимся очной формы обучения при постановке на учёт по беременности;услуги «социальной няни»;прокат предметов для малышей до трёх лет;помощь в режиме «одного окна» в Семейных МФЦ;службы в женских консультациях по подготовке семьи к рождению ребёнка.

С начала 2026 года поддержкой воспользовались более тысячи заявителей. До конца года планируют охватить 3,5 тыс. семей.

«Вижу, что есть выплаты на первого и третьего ребёнка, необходимо проработать вопрос с поддержкой семей при рождении второго ребёнка. Надо рассмотреть возможность распространения регионального материнского капитала на вторых детей, на двойни. Посмотрите, что мотивирует родителей, проведите опросы и доложите», — подчеркнул Беспрозванных.

По решению губернатора в 2026 году расширят категорию граждан, которые могут получить единоразовую выплату при рождении ребёнка в размере 345 тыс. рублей. Поддержка станет доступна студенческим семьям, в которых появился второй ребёнок.

В 2026 году социальным обслуживанием охватят порядка 31 тыс. пожилых граждан и людей с инвалидностью. Система долговременного ухода (СДУ) действует в восьми муниципалитетах, её планируют расширять. Работают две школы по уходу — в Госпитале для ветеранов войн и в социальном центре «Теплый дом» в Черняховске. Продолжается масштабирование проекта «Балтийское долголетие».

В 2025 году на базе пяти больниц (в Светлогорске, Багратионовске, Светлом, Полесске и Славске) организованы амбулаторные отделения «Женская консультация». В планах — модульная женская консультация в Гвардейском районе, строительство корпусов Багратионовской ЦРБ и межрайонный медико-диагностический центр в Советске.

В 2025 году отремонтировали дом культуры в Полесском округе, две библиотеки в Гусеве и Калининграде. Оснастили филармонию, историко-художественный музей, пять детских школ искусств, создали три модельные библиотеки. Продолжается капремонт музея в Правдинске и дома культуры в Гусевском округе, ремонт кровли драмтеатра.

