В Югре в этом году завершат ремонт участка дороги Стрежевой — Нижневартовск

Ремонт участка дороги Стрежевой — Нижневартовск завершат в этом году в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили в региональном управлении автомобильных дорог. Работы выполняются по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Общая протяженность ремонтируемого отрезка составляет более 11,5 км. Специалисты подрядной организации уже выполнили фрезерование изношенного дорожного покрытия и уложили два слоя нового прочного асфальтобетона. Дорожники продолжают работы по планировке откосов земляного полотна и обновлению разметки.
Трасса соединяет Югру с Томской областью и активно используется как промышленными предприятиями, так и жителями двух регионов, а также является маршрутом к туристическим объектам. Среди них — первая скважина Р-1 Самотлорского месторождения, храм в честь Николая Чудотворца и Излучинский пешеходный мост.
Ремонт дороги не только повысит безопасность и комфорт передвижения местных жителей, но и создаст более благоприятные условия для посещения достопримечательностей. Строительная готовность объекта уже достигла 90%. Работы планируют завершить осенью этого года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.