Более 2 млн деревьев высадили в Алтайском крае в ходе акции «Сад памяти»

Саженцы сосны, ели, липы и маньчжурского ореха высадили на территории 17 лесничеств Алтайского края в рамках акции «Сад памяти», которая проводится по нацпроекту «Экологическое благополучие». На площади более 587 гектаров появились 2,3 млн новых деревьев, сообщили в минприроды региона.
Центральное мероприятие акции состоялось 7 мая в Первомайском районе. На территории Бобровского лесничества с участием губернатора Алтайского края Виктора Томенко было высажено около 3 тыс. молодых сосен. Завершающие мероприятия по высадке саженцев прошли на прошлой неделе в Шипуновском и Чарышском лесничествах края. Там на площади 11 гектаров высадили 22 тысячи сеянцев сосны.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.