Эксперт оценил вероятность возобновления боевых действий на Ближнем Востоке

Собеседник Новостей Mail отмечает, что Катар и ОАЭ, как и другие монархии Залива, всегда поддерживают США вне зависимости от конкретных конфликтов. Бочаров акцентирует внимание, что гарантии безопасности в рамках этих отношений носят односторонний характер. Иными словами, именно США предоставляют гарантии безопасности ОАЭ, Катару, Саудовской Аравии и другим монархиям Залива. Нет оснований полагать, что государства Залива будут автоматически вовлекаться в тот или иной конфликт только потому, что они являются союзниками США, уверен эксперт.