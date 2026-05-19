Эксперт оценил вероятность возобновления боевых действий на Ближнем Востоке

Слова Дональда Трампа о том, что Катар и ОАЭ отговорили США от атаки на Иран — элемент давления на Исламскую Республику, однако это не означает отсутствия реальной подготовки к возможному возобновлению боевых действий. Об этом в интервью Новостям Mail рассказал программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров.

Авторы и эксперты
Иван Бочаров
Политолог
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По мнению эксперта, обе стороны конфликта понимают, что нынешняя пауза может быть временной.

Фундаментальные противоречия между Вашингтоном и Тегераном пока не разрешены, а значит, сохраняется вероятность новой эскалации.

Иван Бочаров
программный менеджер Российского совета по международным делам

Собеседник Новостей Mail отмечает, что Катар и ОАЭ, как и другие монархии Залива, всегда поддерживают США вне зависимости от конкретных конфликтов. Бочаров акцентирует внимание, что гарантии безопасности в рамках этих отношений носят односторонний характер. Иными словами, именно США предоставляют гарантии безопасности ОАЭ, Катару, Саудовской Аравии и другим монархиям Залива. Нет оснований полагать, что государства Залива будут автоматически вовлекаться в тот или иной конфликт только потому, что они являются союзниками США, уверен эксперт.

Если же говорить о возможности более масштабного участия ОАЭ и Катара (уже не только в формате отражения атак и нейтрализации угроз, а в качестве активной стороны конфликта), то пока такой сценарий представляется маловероятным.

По мнению собеседника Новостей Mail, присоединение Катара и ОАЭ к числу участников конфликта спровоцирует Иран на дальнейшую эскалацию и усилит удары по монархиям Залива. Вероятнее всего, в случае новых кризисов эти страны будут стремиться скорее к сдерживанию эскалации, чем к более глубокому вовлечению в конфликт.

Что касается возможной дальнейшей динамики конфликта, то пока не просматривается перспектив для полноценного урегулирования. Главный вопрос заключается уже не столько в самой возможности эскалации, сколько в ее масштабах, интенсивности и сроках.

Эксперт поясняет, что Вашингтон по-прежнему рассчитывает склонить Тегеран к корректировке позиции по ядерной программе. Иран же не готов к этому и все меньше верит в возможность дипломатического разрешения противоречий и готовится к новым этапам противостояния.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что Саудовская Аравия и ОАЭ попросили отсрочить атаку на Иран на 2−3 дня. Об этом американский президент объявил журналистам на мероприятии в Белом доме.

