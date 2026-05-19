Эксперт оценил вероятность возобновления боевых действий на Ближнем Востоке

По мнению эксперта, обе стороны конфликта понимают, что нынешняя пауза может быть временной.
Фундаментальные противоречия между Вашингтоном и Тегераном пока не разрешены, а значит, сохраняется вероятность новой эскалации.
Собеседник Новостей Mail отмечает, что Катар и ОАЭ, как и другие монархии Залива, всегда поддерживают США вне зависимости от конкретных конфликтов. Бочаров акцентирует внимание, что гарантии безопасности в рамках этих отношений носят односторонний характер. Иными словами, именно США предоставляют гарантии безопасности ОАЭ, Катару, Саудовской Аравии и другим монархиям Залива. Нет оснований полагать, что государства Залива будут автоматически вовлекаться в тот или иной конфликт только потому, что они являются союзниками США, уверен эксперт.
Если же говорить о возможности более масштабного участия ОАЭ и Катара (уже не только в формате отражения атак и нейтрализации угроз, а в качестве активной стороны конфликта), то пока такой сценарий представляется маловероятным.
По мнению собеседника Новостей Mail, присоединение Катара и ОАЭ к числу участников конфликта спровоцирует Иран на дальнейшую эскалацию и усилит удары по монархиям Залива. Вероятнее всего, в случае новых кризисов эти страны будут стремиться скорее к сдерживанию эскалации, чем к более глубокому вовлечению в конфликт.
Что касается возможной дальнейшей динамики конфликта, то пока не просматривается перспектив для полноценного урегулирования. Главный вопрос заключается уже не столько в самой возможности эскалации, сколько в ее масштабах, интенсивности и сроках.
Эксперт поясняет, что Вашингтон по-прежнему рассчитывает склонить Тегеран к корректировке позиции по ядерной программе. Иран же не готов к этому и все меньше верит в возможность дипломатического разрешения противоречий и готовится к новым этапам противостояния.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что Саудовская Аравия и ОАЭ попросили отсрочить атаку на Иран на 2−3 дня. Об этом американский президент объявил журналистам на мероприятии в Белом доме.