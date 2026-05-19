Польша обсудит с Пентагоном приостановку ротации военных США

Варшава готовится к активному диалогу с американскими чиновниками в ближайшие дни. Причина — решение Пентагона поставить на паузу ротацию четырех тысяч военнослужащих США в Польше. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевски, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Мы будем задавать вопросы и, полагаю, получим ответы… Мы помним, что президент [президент США Дональд] Трамп, напрямую разговаривая с президентом Польши [Каролем] Навроцким, заявил, что США сохранят свои вооруженные силы в нашей стране и их численность», — цитирует слова Павла Залевски в интервью Fox News Digital «Лента.ру».

После того как США объявили о своем решении, польские официальные лица подчеркнули: Варшава по-прежнему считает себя «образцовым союзником» в рамках Североатлантического альянса и рассчитывает на углубление военного партнерства с Соединенными Штатами. В ходе встреч с представителями Пентагона и членами Конгресса США в Вашингтоне представители Польши намерены достичь договоренности о продолжении или даже усилении сотрудничества.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет пересмотрел ранее принятое решение об отправке четырех тысяч американских солдат в Польшу. Как пишет Politico, причины, по которым министр обороны изменил свою позицию, пока остаются невыясненными.

Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше