Польша обсудит с Пентагоном приостановку ротации военных США

После того как США объявили о своем решении, польские официальные лица подчеркнули: Варшава по-прежнему считает себя «образцовым союзником» в рамках Североатлантического альянса и рассчитывает на углубление военного партнерства с Соединенными Штатами. В ходе встреч с представителями Пентагона и членами Конгресса США в Вашингтоне представители Польши намерены достичь договоренности о продолжении или даже усилении сотрудничества.