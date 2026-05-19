Сбер и УК «Руслакто» договорились о долгосрочном партнёрстве

Подписание соглашения состоялось в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходит в Нижнем Новгороде.

Источник: Нижегородская правда

Управляющий Нижегородским отделением Сбербанк Наталья Демина и генеральный директор УК «Руслакто» Александр Маликов заключили соглашение, запускающее программу долгосрочного сотрудничества в сфере финансовых технологий и управленческой аналитики.

Центральным элементом партнёрства станет внедрение нового решения от Сбера. На её основе компания «Руслакто» построит сквозную систему визуальной аналитики, которая охватит направления финансового менеджмента, учёта и отчётности. Одновременно стороны приступят к совместной разработке отраслевых методологических решений — с упором на апробацию новых инструментов и обмен наработанной практикой.

Второй значимой частью договорённостей является проведение совместных научно-практических мероприятий. Речь идёт о форумах, конференциях и семинарах, посвящённых финансам, аналитике, информационным технологиям и инновациям.

Наталья Демина, управляющий Нижегородским отделением Сбербанка:

«Сегодня перед бизнесом стоит задача не просто автоматизировать финансы, а получать из данных инсайты для стратегических решений. Мы рады, что “Руслакто” разделяет этот подход. Совместная работа по внедрению “Навигатора BI” и развитию отраслевой методологии учёта даст компании современный аналитический фундамент, а для нас станет ценным опытом, который можно масштабировать. Уверена, что партнёрство принесёт ощутимую пользу обеим сторонам и укрепит позиции региона как площадки для технологического роста».

Александр Маликов, генеральный директор УК «Руслакто»:

«Подписание соглашения со Сбером — это стратегически важный шаг для нашего Агрохолдинга. Это не просто технологическое обновление, а вклад в развитие цифровой экосистемы всего региона и отрасли. Совместная работа над аналитическими инструментами и проведение научно‑практических мероприятий позволят нам апробировать инновации на практике и поделиться лучшими решениями с профессиональным сообществом. Уверен, что синергия наших команд принесёт ощутимые результаты как для “Руслакто”, так и для рынка в целом».