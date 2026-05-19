В подмосковной деревне Астафьево высадили более 2,8 тысячи сеянцев ели

Более 2,8 тыс. сеянцев ели высадили в деревне Астафьево в Можайском округе Московской области в ходе акции «Сад памяти» нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Мероприятие стало не только данью памяти павшим в Великой Отечественной войне, но и вкладом в выполнение федеральных задач по лесовосстановлению. Представители администрации, Бородинского филиала «Мособллеса» и Федерального агентства лесного хозяйства высадили 2820 сеянцев ели на площади 1,1 гектара.
«Это не просто акция, а важнейший шаг в восстановлении лесов округа. Посаженный лес приживется и будет расти десятилетиями. Мы создали новый лесной фонд для следующих поколений», — подчеркнул глава Можайского округа Денис Мордвинцев.
Директор Бородинского филиала «Мособллеса» Махач Ширинов пояснил, что технология посадки с закрытой корневой системой позволяет высаживать сеянцы без стресса для растения: корни не травмируются, а приживаемость достигает 95−98%.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.