Беспрозванных потребовал закрыть дефицит врачей в Калининградской области за два года

В 2025 году более 400 медработников приехали в регион по кадровым программам, 124 целевика начали работать. Однако плановый показатель по целевой подготовке — 1 355 врачей до 2031 года — губернатора не устраивает. «Мы не можем ждать столько времени. Выйти из дефицита надо не позже, чем в течение двух лет», — заявил он. Беспрозванных поручил министру здравоохранения Сергею Дмитриеву найти новые, «возможно, кардинально другие» меры мотивации для привлечения врачей, а также подготовить приоритетный график покрытия узких специалистов в сельских округах.