Беспрозванных потребовал закрыть дефицит врачей в Калининградской области за два года

На заседании правительства Калининградской области обсудили систему здравоохранения. Губернатор Алексей Беспрозванных поставил жёсткие сроки по ключевым направлениям.
В 2025 году более 400 медработников приехали в регион по кадровым программам, 124 целевика начали работать. Однако плановый показатель по целевой подготовке — 1 355 врачей до 2031 года — губернатора не устраивает. «Мы не можем ждать столько времени. Выйти из дефицита надо не позже, чем в течение двух лет», — заявил он. Беспрозванных поручил министру здравоохранения Сергею Дмитриеву найти новые, «возможно, кардинально другие» меры мотивации для привлечения врачей, а также подготовить приоритетный график покрытия узких специалистов в сельских округах.
На льготные препараты в 2026 году выделили почти 4 млрд рублей. Губернатор потребовал создать как минимум месячный запас лекарств с учётом логистики и возможных сбоев у поставщиков. «Возьмите ситуацию на контроль, это ваша личная ответственность, — обратился он к министру. — В течение месяца жду доклад».
В 2025 году на здравоохранение направили 36,1 млрд рублей, в 2026-м — 42,1 млрд рублей. Рост за два года составил почти 29%. Средняя зарплата медработников в 2025 году — 70,1 тыс. рублей (+18,7%). Беспрозванных поручил проконтролировать выполнение планов повышения зарплат по всем категориям.
Время ожидания на линии 122 сократилось с 7 до 4,18 минут. Зарплата операторов выросла на 22,9%, укомплектованность штата — на 16%. По доле успешной записи пациентов область поднялась с 83-го на 22-е место в России.
Показатель вырос с 44,7% до 49,5%. «Этого мало. Будем ставить перед собой амбициозные цели: необходимо стремиться к 100 процентам», — подытожил губернатор.