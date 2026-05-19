Нижегородцам объяснили, можно ли в жаркую погоду перейти на удалёнку

Работодатель также может временно сократить рабочий день из-за жары. Это делается для защиты здоровья сотрудников. Например, при температуре +28,5 °C рабочий день сокращается на один час, при +29 °C — на два часа, при +30,5 °C — на четыре часа, а при +32,5 °C и выше работу следует прекратить из-за опасности для здоровья.