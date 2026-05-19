Нижегородцам объяснили, можно ли в жаркую погоду перейти на удалёнку

В условиях аномальной жары работодатель имеет право перевести сотрудников на удалённую работу, сообщил RT Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов.
По словам эксперта, сотрудник может обратиться к работодателю с просьбой о переходе на дистанционный формат. После этого руководитель издаёт приказ о переводе и подписывает дополнительное соглашение к трудовому договору.
Работодатель также может временно сократить рабочий день из-за жары. Это делается для защиты здоровья сотрудников. Например, при температуре +28,5 °C рабочий день сокращается на один час, при +29 °C — на два часа, при +30,5 °C — на четыре часа, а при +32,5 °C и выше работу следует прекратить из-за опасности для здоровья.
Если в помещении есть кондиционер, то сокращение рабочего дня не требуется. Однако если работодатель не предпринимает никаких действий для защиты сотрудников от жары, они могут покинуть рабочее место, предварительно уведомив об этом письменно. Согласно судебной практике, это не считается прогулом.
Важно, чтобы работодатель обеспечивал нормальные условия труда. Это может включать установку кондиционеров, покупку вентиляторов, заклеивание окон плёнкой или закрытие их плотными жалюзи, чтобы снизить температуру в помещении.
Ранее на сайте pravda-nn.ru нижегородцев предупредили об аномальной жаре 20 — 21 мая.