Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбер и Шахунья заключили соглашение о технологическом партнерстве

Подписанный документ определяет направления совместной работы по созданию и внедрению цифровых проектов с использованием технологий искусственного интеллекта.

Источник: Нижегородская правда

В рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» Сбер и администрация муниципального округа город Шахунья Нижегородской области заключили соглашение о сотрудничестве. Документ закрепляет намерения сторон совместно разрабатывать и внедрять цифровые проекты, основанные на технологиях искусственного интеллекта, в интересах устойчивого развития территории.

Церемония подписания прошла с участием управляющего Нижегородским отделением Сбербанка Натальи Деминой и главой местного самоуправления муниципального округа город Шахунья Антоном Пугачёвым.

Приоритетом партнерства станет практическое применение ИИ-инструментов для оптимизации процессов муниципального управления, повышения качества предоставления услуг жителям и решения повседневных задач округа. Сотрудничество предполагает экспертную и технологическую поддержку со стороны Сбербанка в проработке и запуске специализированных цифровых сервисов.

Наталья Демина, управляющий Нижегородским отделением Сбербанка:

«Сбер последовательно расширяет технологическое партнерство с муниципалитетами региона. Накопленная экспертиза и передовые ИИ-разработки позволяют нам предлагать эффективные инструменты для решения задач местного уровня. Уверена, что сотрудничество с округом Шахунья даст конкретные, измеримые результаты и станет примером успешного внедрения искусственного интеллекта в повседневную практику муниципального управления».

Антон Пугачёв, Глава местного самоуправления муниципального округа город Шахунья:

«Мы рассматриваем искусственный интеллект как эффективный инструмент для повышения качества взаимодействия с населением. Это позволит сделать управление более прозрачным, а коммуникацию с жителями — более доступной и результативной. Новые технологии обеспечат оперативное реагирование и быстрое решение возникающих проблем в округе. Уверен, что сотрудничество со Сбером станет важным импульсом для развития Шахуньи».