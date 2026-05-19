Нижегородские власти будут сотрудничать с «Дзеном» и «Яндекс. Путешествиями»

Нижегородское минтуризма и сервис «Яндекс Путешествия» договорились о продвижении и цифровизации туризма в регионе.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородская область будет сотрудничать с сервисами «Дзен» и «Яндекс. Путешествия». Соответствующие соглашения были подписаны на площадке ЦИПР-2026 в столице Приволжья. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

Нижегородское минтуризма и «Яндекс Путешествия» договорились о продвижении и цифровизации туризма в регионе. Ключевым направлением сотрудничества станет продвижение новых маршрутов, гастрономии, локальной культуры. Как отметили представители «Яндекса», статистика компании подтверждает рост турпотока в регион. С начала года число бронирований отелей в Нижегородской области выросло на 23% к аналогичному периоду 2025-го.

Еще одно соглашение региональные власти подписали с представителями платформы «Дзен». Стороны договорились об информационном продвижении общественной и культурной деятельности Нижегородской области. Теперь «Дзен» будет поддерживать значимые мероприятия в регионе.

«В рамках совместной работы планируем сделать акцент в том числе и на продвижении малых городов Нижегородской области: Арзамаса, Выксы, Городца и других», — отметил губернатор Глеб Никитин.

Напомним, вице-президент Зимбабве Константино Чивенга приехал на ЦИПР в Нижний Новгород.