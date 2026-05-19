Нижегородские власти будут сотрудничать с «Дзеном» и «Яндекс. Путешествиями»

Нижегородское минтуризма и «Яндекс Путешествия» договорились о продвижении и цифровизации туризма в регионе. Ключевым направлением сотрудничества станет продвижение новых маршрутов, гастрономии, локальной культуры. Как отметили представители «Яндекса», статистика компании подтверждает рост турпотока в регион. С начала года число бронирований отелей в Нижегородской области выросло на 23% к аналогичному периоду 2025-го.