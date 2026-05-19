В Подмосковье отремонтируют четыре футбольных стадиона

«В текущем году капитальный ремонт преобразит четыре комплекса. Помимо этого, строятся новые мини-стадионы», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс».
Он добавил, что в этом году в рамках народной программы «Единой России» запланирован капремонт стадионов «Строитель» в Клину, «Филимоновский» в Павловском Посаде, «Металлург» в Ступино, а «Полет» в Лыткарине уже заработал после проведенного комплекса мероприятий.
«Также планируется четыре мини-стадиона. Причем два из них — в Шатуре и Ногинске — будут оснащены системой подогрева. Еще две площадки появятся в Люберцах и в Щелкове», — рассказал Брынцалов.